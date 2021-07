Napoli, i convocati per il ritiro di Dimaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l’elenco dei giocatori che domani partiranno alla volta di Dimaro per la prima parte della preparazione estiva. Portieri: Baietti, Boffelli, Contini, Idasiak. Difensori: Costa, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmieri, Zielinski. Attaccanti: Ciciretti, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Tutino. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l’elenco dei giocatori che domani partiranno alla volta diper la prima parte della preparazione estiva. Portieri: Baietti, Boffelli, Contini, Idasiak. Difensori: Costa, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka. Centrocampisti: Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmieri, Zielinski. Attaccanti: Ciciretti, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Tutino. L'articolo ilsta.

Advertising

sscnapoli : ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - zazoomblog : Napoli i convocati per il ritiro di Dimaro: la lista - #Napoli #convocati #ritiro #Dimaro: - Napoletano1911 : RT @sscnapoli: ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - 30thBwoy1 : RT @DiMarzio: #Napoli | Tutti i giocatori che partiranno per Dimaro - RikyCatapano : ?? #Napoli, ecco la lista dei convocati di mister #Spalletti per il ritiro di #Dimaro2021 -