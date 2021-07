Napoli, frode fiscali sui carburanti: sequestrati beni da 24 milioni di euro (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Guardia di Finanza di Napoli scopre una frode fiscale sui carburanti. Durante l’operazione sequestrati beni da 24 milioni di euro. Operazione della Guardia di Finanza nel capoluogo campano (via Screenshot)Questa mattina Gip di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo di 24 milioni di euro in beni, frutto del provento illecito in una frode fiscale sui carburanti. I prodotti petroliferi incriminati venivano impiegati nella ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Guardia di Finanza discopre unafiscale sui. Durante l’operazioneda 24di. Operazione della Guardia di Finanza nel capoluogo campano (via Screenshot)Questa mattina Gip disu richiesta della Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo di 24diin, frutto del provento illecito in unafiscale sui. I prodotti petroliferi incriminati venivano impiegati nella ...

