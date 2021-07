Naomi Osaka, la docuserie sulla campionessa di tennis (Di mercoledì 14 luglio 2021) Coloro che amano lo sport e in particolare il tennis prendano nota: venerdì 16 luglio Netflix pubblica in streaming la serie TV documentaria dedicata a Naomi Osaka , fortissima tennista giapponese, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Coloro che amano lo sport e in particolare ilprendano nota: venerdì 16 luglio Netflix pubblica in streaming la serie TV documentaria dedicata a, fortissimata giapponese, ...

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Osaka Naomi Osaka, la docuserie sulla campionessa di tennis Coloro che amano lo sport e in particolare il tennis prendano nota: venerdì 16 luglio Netflix pubblica in streaming la serie TV documentaria dedicata a Naomi Osaka , fortissima tennista giapponese, prima asiatica a occupare la vetta del ranking WTA e attualmente salda alla seconda posizione. 'Naomi Osaka', tutto sulla docuserie La trama si concentra ...

Mattel lancia una Barbie ispirata a Naomi Osaka Mattel lancia Barbie Naomi Osaka, ispirata alla nota tennista giapponese vincitrice di 4 tornei del Grande Slam. E la bambola va sold out in un giorno.

