Mydrama | ecco cosa racconta il nuovo singolo “Uh la la”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mydrama ecco

ZON.it

tutti gli ospiti annunciati suddivisi per serata (inzio alle ore 20:00): Lunedì 12 luglio Baby ... Alvaro De Luna e Astol Federica Carta eGaudiano Gio Evan Il Tre Nek Paolo Belli Rocco ...L'elenco dei cantantil'elenco completo dei cantanti delle due serate. Lunedì 12 luglio si ... Rocco Hunt & Ana Mena, Dotan, Shade, Deddy, Il Tre, Sottotono, Federico Carta &, Emma Muscat &...Il 12 ed il 14 uno degli eventi più attesi della bella stagione in città. Ci saranno Noemi, Elettra Lamborghini, Nek, J-Ax e tanti altri ...MODENA. Sono quasi quaranta gli artisti che si esibiranno in due serate di festa e spettacolo lunedì 12 e mercoledì 14 luglio in piazza Roma a Modena nell’edizione 2021 del Radio Bruno Estate. I nomi, ...