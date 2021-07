Musical italiano sulla Carrà, debutto internazionale nel 2022 (Di giovedì 15 luglio 2021) Un Musical italiano su Raffaella Carrà andrà in scena in tutto il mondo. È quello prodotto da Valeria Arzenton, già fondatrice del gruppo Zed Live, una delle maggiori società di organizzazione di concerti live in Italia, che proprio pochi giorni prima della scomparsa della grandissima Raffaella aveva raggiunto un accordo per trasformare in Musical il film 'Ballo Ballo - Explota Explota', prodotto nel 2020 dalla casa di produzione cinematografica spagnola/uruguaiana Tornasol SL."In questo momento sono particolarmente scossa per la scomparsa di questa grandissima donna ed artista - afferma Arzenton - questo progetto doveva ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 luglio 2021) Unsu Raffaellaandrà in scena in tutto il mondo. È quello prodotto da Valeria Arzenton, già fondatrice del gruppo Zed Live, una delle maggiori società di organizzazione di concerti live in Italia, che proprio pochi giorni prima della scomparsa della grandissima Raffaella aveva raggiunto un accordo per trasformare inil film 'Ballo Ballo - Explota Explota', prodotto nel 2020 dalla casa di produzione cinematografica spagnola/uruguaiana Tornasol SL."In questo momento sono particolarmente scossa per la scomparsa di questa grandissima donna ed artista - afferma Arzenton - questo progetto doveva ...

