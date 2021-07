Muore tragicamente l’influencer Sofia Cheung nota per le sue foto estreme

(Di mercoledì 14 luglio 2021) A soli 32 anni muove in un tragico incidenteal mondo di Instagram per i suoi scatti in situazioni. Amata da un numero considerevole di seguaci per i suoi post particolarmente suggestivi e panoramici. Questa volta il selfie si è rivelato drammatico. La giovane influencer è precipitata irrimediabilmente mentre era intenta a scattarsi un selfie ai margini di una famosa cascata a Hong Kong. Si può morire per uno scatto da regalare ai propri seguaci? Pare proprio di si!è precipitata mentre era ...

Advertising

Gilmerdo : Emulatela, amiche ed amici influencer. Cos'è la morte di fronte alla gloria eterna di un selfie estremo? Fatelo.… - infoitcultura : Si sporge troppo per un selfie panoramico, influencer cade da una cascata e muore tragicamente - davecamerini : RT @fanpage: Aveva 32 anni ed era seguitissima sui social. - assianir : Si sporge troppo per un selfie panoramico, influencer cade da una cascata e muore tragicamente… - fanpage : Aveva 32 anni ed era seguitissima sui social. -

Ultime Notizie dalla rete : Muore tragicamente

LA NAZIONE

Perché infatti alla fine sisempre. La fede non ha sconfitto la morte e neppure il dolore. ... Che senso ha parlare? Scrivere? Il silenzio èimmenso. Dante riporta sulla scena il male,...Vincenzo Ribaudo, è morto sul lavoro a Mondello. Si tratta di un operaio di 42 anni palermitano, mortosul luogo di lavoro.È scivolata precipitando nel vuoto per diversi metri, così è morta tragicamente Sofia Cheung, modella e influencer con migliaia di follower su Instagram, nota proprio per le sue foto estreme in luogh ...Infatti, dopo essere tornato nella propria dimora il suo stato di salute è andato peggiorando ed ha cominciato a vomitare per poi essere colpito dal tragico arresto cardiaco. In seguito alla morte, è ...