Mr Wrong lezioni d'amore 20 luglio anticipazioni, ultima puntata (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le anticipazioni della soap turca Mr Wrong – lezioni d'amore, con l'affascinante Can Yaman il Signor Sbagliato, e la bellissima Özge Gürel nella puntata del 20 luglio alle ore 21.30, su Canale 5, in prima serata. In questo finale di stagione vediamo cosa succede ai nostri protagonisti Ezgi ed Özgür.

Ultime Notizie dalla rete : Wrong lezioni Mr Wrong anticipazioni: EZGI e OZGUR, ecco come finirà! Se per Cansu (Fatma Topas) e Levent (Gurgen Oz) il finale di Mr Wrong - Lezioni d'Amore sarà tutt'altro che felice , lo stesso non si potrà dire di Ozgur Atasoy (Can Yaman) ed Ezgi Inal (Ozge Gurel), i due protagonisti della telenovela turca. Dopo essersi giurati ...

Ascolti tv: Carramba che sorpresa vince la serata televisiva del 13 luglio Non ha ottenuto invece il risultato sperato Mr Wrong " Lezioni d'Amore , con il divo della televisione turca Can Yaman; la puntata trasmessa ieri su Canale 5 è stata vista da 1.283.000 di spettatori. ...

Mr Wrong – lezioni d’amore streaming, puntata del 13 luglio 2021 in replica | Video Mediaset SuperGuidaTV Mr Wrong lezioni d’amore 20 luglio anticipazioni, ultima puntata Le anticipazioni della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore, con l’affascinante Can Yaman il Signor Sbagliato, e la bellissima Özge Gürel nella puntata del 20 luglio alle ore 21.30, su Canale 5, in ...

Mr Wrong, trama puntata finale: Cansu lascia Levent, Ozgur vuole sposare Inal Martedì 20 luglio andrà in onda la puntata finale di Mr Wrong: Cansu decide di lasciare Levent, mentre Ozgur chiede la mano di Ezgi Inal ...

