Mourinho vota Donnarumma | ' Il migliore di Euro 2020'

(Di mercoledì 14 luglio 2021)è stato il miglior giocatore di". Josènon ha dubbi. Il tecnico della Roma , che ha commentato la competizione per il Times , fa un bilancio del torneo. " Chi è stato il ...

Advertising

sportli26181512 : #Mourinho vota #Donnarumma: 'Il migliore di #Euro2020': Il tecnico della Roma è d'accordo con la Uefa: 'E' stato de… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho vota

Corriere dello Sport

Donnarumma è stato il miglior giocatore di Euro 2020 ". Josènon ha dubbi. Il tecnico della Roma , che ha commentato la competizione per il Times , fa un bilancio del torneo. " Chi è stato il migliore? Scelgo sempre un vincitore per il giocatore del ...tutte le notizie diLeggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 17 giugno 2021Il tecnico della Roma è d'accordo con la Uefa e sceglie il portiere azzurro: "E' stato decisivo e non ha commesso errori" ...Rui Patricio è il nuovo portiere della Roma: conosciamo meglio storia e le caratteristiche del nuovo rinforzo voluto da Mourinho.