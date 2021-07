MotoGP | Petronas | “Aspettiamo la decisione di Valentino Rossi”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Le prime due stagioni in classesono state straordinarie per il teamSRT, ma il 2021 si sta rivelando più difficile del previsto. Da una parte l’infortunio di Franco Morbidelli, dall’altro la mancanza di risultati per. E il rischio di perdere entrambi per il pmo campionato, con l’italo-brasiliano diretto verso il team Yamaha factory e il Dottore verso l’addio alle corse (o ipotesi Ducati). “Abbiamo visto un buon passo in qualifica diall’inizio della stagione e alcuni miglioramenti nelle ultime gare – ha detto Razlan ...

Advertising

Motorsport_IT : #MotoGP | #YamahaPetronas aspetta ancora #ValentinoRossi - corsedimoto : MOTOGP - Il team Petronas SRT di Razlan Razali attende la decisione di Valentino #Rossi sulla prossima stagione… - AyaSofi3 : @SkyRacingTeam @VRRidersAcademy @lorenzojova @MotoGP @Marco12_B @PeccoBagnaia @ValeYellow46 @esponsoramagp 2022 Val… - AyaSofi3 : @SkyRacingTeam @MotoGP @esponsoramagp @VRRidersAcademy @SkySportMotoGP @Luca_Marini_97 2022 valentino rossi to aram… - FormulaPassion : #MotoGP: #Vinales-#Ducati, uno scenario che potrebbe coinvolgere #Bagnaia -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Petronas

Il 2020 il teaml'ha concluso nel migliore dei modi, con Franco Morbidelli vice - campione del mondo in un'... Inè stata dura, soprattutto grazie ai buoni risultati dei nostri primi due ...La casa di Iwata al pari dell'Aprilia ha offerto un biennale a Raul Fernandez, il quale, però, sembra intenzionato ad attendere ancora un anno in Moto2 per poi guardare al mercato dellanel ...ROMA - Valentino Rossi è stato protagonista di un brutto inizio di stagione in MotoGp. Al suo primo anno con il team Petronas, sono arrivati pochissimi punti e il suo futuro nel Motomondiale è in ...Non ha ancora raggiunto il suo epilogo la telenovela sul futuro nella classe regina di Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia, che quest’anno sta vivendo con il team Yamaha Petronas la stagione più di ...