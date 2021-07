MotoGP | Alberto Puig | “Penso che alcune persone abbiano dimenticato chi è Marc Marquez”

(Di mercoledì 14 luglio 2021)esprime il proprio parere nel pieno della pausa estiva del Motomondiale. Il manager del team Repsol Honda non si aspettava le critiche arrivate nei confronti di, vincitore in quel del Sachsenring dopo un lunghissimo digiuno. Il volto della casa giapponese ha rilasciato ai microfoni della: “chechi è. Non sono il tipo di persona che legge tutti i rapporti e le analisi che sono sui giornali perché non mi ...

... comparendo sulle maglie della squadra voluta dal patron di Eolo Luca Spada e degli ex pro... e Aldo Drudi, il designer dei caschi dei campioni della, nonché l'ideatore del logo col ...Il team manager di casa Honda,Puig , ha sfruttato proprio l'inizio della pausa estiva per ...aspettavamo è che Marc non iniziasse la stagione - ha rivelato Puig al sito ufficiale della, ...Alberto Puig esprime il proprio parere nel pieno della pausa estiva del Motomondiale. Il manager del team Repsol Honda non si aspettava le critiche arrivate nei confronti di Marc Marquez, vincitore in ...Alberto Puig, team manager HRC in MotoGP, crede che sia stato sottovalutato il livello di Marc Marquez durante il suo infortunio. Marc Marquez si è fratturato l’omero del braccio destro ormai ...