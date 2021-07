Montante ‘difende’ i magistrati | “Mai fatto nulla di illecito’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Aspetta la fine della quinta udienza dedicata al suo interrogatorio, Antonello, per prendere le ‘difese’ deiche, negli anni, hanno avuto rapporti con l’ex presidente degli industriali siciliano considerato un’icona dell’antimafia., imputato in appello per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, dopo una condanna a 14 anni di carcere in primo grado, oggi ha risposto per più di cinque ore alle domande dei legali delle parti civili. Non a quelle del legale dell’Ordine dei giornalisti, l’avvocato Salvino Pantuso, che non ne ha fatte, nonostante nelle carte ...