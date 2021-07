Modesto, dirigente Olympiakos: "Il Napoli non ci ha mai chiamato per Camara. Ritorno di Manolas? No, resterà al Napoli" (Di mercoledì 14 luglio 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto François Modesto, direttore area scouting Olympiakos. "Il Napoli del fallimento? Me lo ricordo bene, mi ricordo anche che la prima volta che abbiamo giocato in Serie B a Napoli al San Paolo lo stadio era pieno. Era uno spettacolo, sempre partite difficili, con il Cagliari era un derby. Europei? Ora è facile parlare dopo che l'Italia ha vinto ma non era facile, bisogna arrivare bene a livello fisico e tattico. Sicuramente Roberto Mancini ha iniziato un progetto e sta facendo molto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto François, direttore area scouting. "Ildel fallimento? Me lo ricordo bene, mi ricordo anche che la prima volta che abbiamo giocato in Serie B aal San Paolo lo stadio era pieno. Era uno spettacolo, sempre partite difficili, con il Cagliari era un derby. Europei? Ora è facile parlare dopo che l'Italia ha vinto ma non era facile, bisogna arrivare bene a livello fisico e tattico. Sicuramente Roberto Mancini ha iniziato un progetto e sta facendo molto ...

Spazio_Napoli : Modesto, dirigente Olympiakos: 'Il Napoli non ci ha mai chiamato per Camara. Ritorno di Manolas? No, resterà al Nap… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Olympiakos, #Modesto parla di #Camara ???? Le sue parole #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - LeBombeDiVlad : ???? #Olympiakos, #Modesto parla di #Camara ???? Le sue parole #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Olympiakos, parla il dirigente #Modesto: '#Camara? Conosco il #Napoli ma non ci hanno mai chiamato. S… -