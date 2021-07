Modesto: “Camara? Il Napoli non ci ha mai chiamato” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Olympiakos, Modesto: “Camara? Il Napoli non ci ha mai chiamato, ha rinnovato da poco e puntiamo su di lui. Sul ritorno di Manolas…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Francois Modesto, direttore area scouting Olympiakos per parlare di Camara accostato al Napoli. Queste le sue parole: SUL Napoli DEL FALLIMENTO “Il Napoli del fallimento? Me lo ricordo bene, mi ricordo anche che la prima volta che abbiamo giocato in Serie B a Napoli al San Paolo lo stadio era pieno. -affarma ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Olympiakos,: “? Ilnon ci ha mai, ha rinnovato da poco e puntiamo su di lui. Sul ritorno di Manolas…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Francois, direttore area scouting Olympiakos per parlare diaccostato al. Queste le sue parole: SULDEL FALLIMENTO “Ildel fallimento? Me lo ricordo bene, mi ricordo anche che la prima volta che abbiamo giocato in Serie B aal San Paolo lo stadio era pieno. -affarma ...

