Moda unghie tendenze estate 2021: l'originale fruit nail art (Di mercoledì 14 luglio 2021) Questo è il momento giusto per scoprire tante nuove manicure da sfoggiare in questa estate 2021. In particolare è di tendenza la fruit nail art. Quest'ultima è perfetta per avere un look sempre molto sbarazzino e fresco. unghie estive, la fruit nail art estate 2021 Con la fruit nail art le unghie risultano essere molto colorate, divertenti e succose. Per realizzare questa manicure si può utilizzare sempre la fantasia e si possono creare stili e soggetti sempre diversi. La ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 luglio 2021) Questo è il momento giusto per scoprire tante nuove manicure da sfoggiare in questa. In particolare è di tendenza laart. Quest'ultima è perfetta per avere un look sempre molto sbarazzino e fresco.estive, laartCon laart lerisultano essere molto colorate, divertenti e succose. Per realizzare questa manicure si può utilizzare sempre la fantasia e si possono creare stili e soggetti sempre diversi. La ...

Moda unghie, la tendenza dell'estate 2021. FOTO Sky Tg24 La manicure olografica di Chiara Ferragni Ancora una volta Chiara Ferragni lancia una tendenza unghie per l'estate 2021, coloratissima e facile da ricreare anche a casa.

