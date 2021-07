Milan femminile, ufficiale l’acquisto dell’attaccante Lindsey Thomas (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Milan femminile ha acquistato Lindsey Thomas, attaccante proveniente dalla Roma. Ha firmato un contratto fino al 2023 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilha acquistato, attaccante proveniente dalla Roma. Ha firmato un contratto fino al 2023

Advertising

acmilanyouth : Nasce il #MilanPrimavera femminile! ??? Le giovani rossonere saranno allenate da Mister Davide Corti Scopri i dettag… - sportface2016 : #Figc, ammenda al #Milan e a #Gazidis per la mancata partecipazione alla #Primavera femminile - TheAngloItalian : @acmilan @Dacos19918832 non so a chi altro chiedere. Se hai seguito mi fai un recap del mercato del Milan femminile… - gilnar76 : #Milan femminile, Lindsey Thomas è una calciatrice rossonera: il comunicato #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - MilanPress_it : Nuovo innesto per la squadra femminile del @acmilan #MilanPress -