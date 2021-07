Michelle Hunziker a Milano Marittima sfida il temporale in bikini mentre tutti scappano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Quando in spiaggia è in arrivo unmaresta ine da sola. In vacanza alaammette che il mare così “drammatico” è quello che piace a lei. La spiaggia è vuota e lei invece arriva in tutto il suo splendore.verde, fisico come sempre scolpito e lato b che resta immobile al suo posto grazie agli esercizi che continua a fare da sempre. Sui social mostra tutta la sua bellezza ma racconta anche chesi ...

Il mare in tempesta non la spaventa, tutt'altro. Mentre tutti cercano rifugio prima che inizi il temporale,si precipita in spiaggia per godersi 'lo spettacolo gratuito più figo dell'universo'. Con il mare agitato e il cielo plumbeo sullo sfondo, si lascia andare a pose che lasciano a ...fa una confessione choc sul suo passato: "Mi sono trovata sul letto con un coltello in mano", è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, la sua ...Il mare in tempesta non la spaventa, tutt'altro. Mentre tutti cercano rifugio prima che inizi il temporale, Michelle Hunziker si precipita in spiaggia per godersi "lo spettacolo gratuito più figo dell ...Dopo una divertente gita in barca in Sardegna in compagnia di Ilary Blasi e Nicola Savino, Michelle Hunziker si è concessa qualche altro giorno di relax sulla riviera della Romagna. Il tempo a Milano ...