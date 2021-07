Micai saluta | “Salerno nella ‘sua’ categoria Io | orgogliosamente granata”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Messaggio toccante perché scritto con il cuore. Alesssandrolascia la Salernitana per la Reggina. Il portiere scrive: “Quando 3 anni fa mi chiamarono per venire a, ricordo ancora la sensazione che provai… Da un lato la tristezza di lasciare ‘casa’, da un altro la gioia di approdare in una piazza calda, importante ed ambiziosa. A distanza di 3 anni eccomi a rivivere le stesse sensazioni. Mi sarebbe piaciuto lasciarein un altro modo,ndo le persone che, nel bene e nel male, mi hanno sostenuto fin dal primo giorno… Ma...