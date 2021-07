Meteo | temporali e calo termico in arrivo | estate in crisi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle prossime ore un nuovo vortice freddo cayseràche andranno a caratterizzare ilitaliano: l’cadrà in una breve. Saranno difficili i prossimi giorni per l’che andrà un pò ina causa di un vortice ciclonico. L’di questo vortice condizionerà ilitaliano, grazie all’die grandinate L'articolo proviene da Inews.it.

Potranno scoppiare deia carattere sparso su tutti i rilievi alpini, prealpini e vicine pianure , meno probabili sulle zone pianeggianti, anche se non da escludere. Temperature: valori ...Domani nuova giornata di maltempo Il continuo flusso di correnti perturbate provenienti dai quadranti settentrionali continuerà a portare condizionimediamente instabili soprattutto sulle ...Ecco quanto riporta Meteo Piemonte. Previsioni di oggi “La goccia fredda - si legge nella nota- responsabile dell'intenso peggioramento delle ultime ore si allontana dalla nostr ...GENOVA - Giornata ancora instabile con vento, temperature in lieve calo e qualche piovasco sulla nostra regione. Le previsioni del tempo di Primocanale in collaborazione con InMeteo. Situazione genera ...