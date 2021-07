Meteo, estate in crisi: temporali, grandine e stop al caldo africano (Di giovedì 15 luglio 2021) Un vortice ciclonico in arrivo dalla Francia rimarrà posizionato sul nostro Paese per tutta la settimana. Non mancheranno momenti soleggiati e gradevoli ma molte zone del Paese saranno interessati da temporali talvolta violenti. Le piogge saranno accompagnate anche da grandinate e improvvisi colpi di vento. Le temperature rimarranno sottotono, a volte anche al di sotto della media stagionale. Da giovedì il centro depressionario si muoverà lentamente verso il Centro e quindi nel weekend raggiungerà anche il Sud. L'atmosfera diventerà, giorno dopo giorno, sempre più instabile. Il caldo africano, dopo aver abbandonato le regioni ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 luglio 2021) Un vortice ciclonico in arrivo dalla Francia rimarrà posizionato sul nostro Paese per tutta la settimana. Non mancheranno momenti soleggiati e gradevoli ma molte zone del Paese saranno interessati datalvolta violenti. Le piogge saranno accompagnate anche da grandinate e improvvisi colpi di vento. Le temperature rimarranno sottotono, a volte anche al di sotto della media stagionale. Da giovedì il centro depressionario si muoverà lentamente verso il Centro e quindi nel weekend raggiungerà anche il Sud. L'atmosfera diventerà, giorno dopo giorno, sempre più instabile. Il, dopo aver abbandonato le regioni ...

