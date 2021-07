Messi | vicino il rinnovo con il Barcellona Contratto di 5 anni

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il quotidiano spagnolo Sport riporta come quasi per certo l’imminentedi Leocon il. L’argentino, reduce dal trionfo in Copa America, il primo trofeo conquistato con la nazionale, dovrebbe firmare undi cinque, fino al 2026, con una clausola rescissoria di 350 milioni. Lo stipendio dovrebbe invece essere dimezzato rispetto a quanto percepisce fino ad ora con i catalani. Foto: Twitter Seleccion Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Lionel Messi avrebbe raggiunto un accordo quinquennale con il Barcellona per il rinnovo: stipendio dimezzato per la Pulce Sembra ormai vicino alla fine la telenovela tra Lionel Messi e il Barcellona per il rinnovo del numero 10, fresco vincitore della Copa America. Al momento Messi è svincolato ma il suo obiettivo è quello di ... La stampa di Barcellona ne è certa: Lionel Messi ha deciso di rimanere in maglia blaugrana e a breve firmerà un contratto quinquennale (scadenza 2026, quando ... Sarà ancora azulgrana il cielo sopra Lionel Messi, e lo sarà per i prossimi 5 anni, quindi, probabilmente, fino a fine carriera. La Pulce, come riportato da diverse fonti tra cui il quotidiano ...