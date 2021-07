Mercato Milan – Marchetti: “Diaz e Ballo-Touré vicini. Intesa con Bondo” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Luca Marchetti, esperto di calcioMercato, ha fatto il punto su Brahim Diaz, Ballo-Touré e Bondo: ecco il punto delle trattative del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 luglio 2021) Luca, esperto di calcio, ha fatto il punto su Brahim: ecco il punto delle trattative del

Advertising

tvdellosport : Notizie importanti dalla Russia per il mercato del #Milan: secondo la stampa locale, la stella del #CSKAMosca Nikol… - AntoVitiello : #Daramy (19) nome ancora valido per l'attacco, i contatti tra #Milan e gli agenti dell'esterno del #Copenhagen sono… - GonzaInterista : RT @marifcinter: #Marotta: 'Calhanoglu? Solo opportunità di mercato, nessuno sgarbo al Milan. Oggi tocca a me prendere uno svincolato dal M… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: #Marotta: 'Calhanoglu? Solo opportunità di mercato, nessuno sgarbo al Milan. Oggi tocca a me prendere uno svincolato dal M… - furgeTX : RT @marifcinter: #Marotta: 'Calhanoglu? Solo opportunità di mercato, nessuno sgarbo al Milan. Oggi tocca a me prendere uno svincolato dal M… -