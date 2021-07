Mercato Juventus, nuovo nome dal Portogallo: Allegri consulta CR7 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mercato Juventus – Ci sarebbe un nuovo nome in mediana. Allegri avrebbe già dato il benestare per il suo arrivo consultando addirittura Cristiano Ronaldo. Ovvero Palhinha. Il classe 1995, è un calciatore portoghese, centrocampista dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese. Si è messo in luce nel recente europeo ed è una stella del suo club. Giocatore adattabile in mediana, potrebbe raffigurare un importante forza aggiunta dalla qualità tecnica e fisica. Adattabile sia da laterale ma anche, all’occorrenza, da centrale vista la buona visione di gioco. Mercato ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 luglio 2021)– Ci sarebbe unin mediana.avrebbe già dato il benestare per il suo arrivondo addirittura Cristiano Ronaldo. Ovvero Palhinha. Il classe 1995, è un calciatore portoghese, centrocampista dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese. Si è messo in luce nel recente europeo ed è una stella del suo club. Giocatore adattabile in mediana, potrebbe raffigurare un importante forza aggiunta dalla qualità tecnica e fisica. Adattabile sia da laterale ma anche, all’occorrenza, da centrale vista la buona visione di gioco....

