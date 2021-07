“Meno giornate e qualche partita a Miami”. La Federcalcio spagnola vuole cambiare la Liga (Di mercoledì 14 luglio 2021) Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola (la RFEF), ha annunciato che proporrà al presidente della Liga, Javier Tebas, di modifica l’attuale formato del massimo campionato spagnolo. Per – ha detto Rubiales – rendere la Liga “più attraente”. Rubiales vorrebbe ridurre il numero di partite e innescare la possibilità di giocarne alcune in campo neutro. Magari anche oltre oceano, come a Miami. “Tebe e io non la pensiamo allo stesso modo – ha detto. Accetto di portare avanti alcuni compromessi per il calcio. Nei prossimi giorni inviterò Tebas a cambiare il format della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Luis Rubiales, presidente della(la RFEF), ha annunciato che proporrà al presidente della, Javier Tebas, di modifica l’attuale formato del massimo campionato spagnolo. Per – ha detto Rubiales – rendere la“più attraente”. Rubiales vorrebbe ridurre il numero di partite e innescare la possibilità di giocarne alcune in campo neutro. Magari anche oltre oceano, come a. “Tebe e io non la pensiamo allo stesso modo – ha detto. Accetto di portare avanti alcuni compromessi per il calcio. Nei prossimi giorni inviterò Tebas ail format della ...

