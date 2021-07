Meno dosi in arrivo, campagna vaccinale a rischio per agosto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il rischio è quello di bloccare la macchina della campagna vaccinale. Sono preoccupati il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Ricerca Covid Matteo Marnati per le minori scorte di vaccini previste per il prossimo mese. “Non abbiamo problemi per luglio, ma per agosto – e questo vale per tutte le Regioni – perché ci sono Meno dosi di Pfizer. Facciamo fatica per le seconde dosi” ha dichiarato Marnati“Il presidente Cirio ha chiamato Figliuolo e Draghi spiegando che così si rischia di bloccare la macchina – ha aggiunto -. Siamo in attesa di una ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilè quello di bloccare la macchina della. Sono preoccupati il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Ricerca Covid Matteo Marnati per le minori scorte di vaccini previste per il prossimo mese. “Non abbiamo problemi per luglio, ma per– e questo vale per tutte le Regioni – perché ci sonodi Pfizer. Facciamo fatica per le seconde” ha dichiarato Marnati“Il presidente Cirio ha chiamato Figliuolo e Draghi spiegando che così si rischia di bloccare la macchina – ha aggiunto -. Siamo in attesa di una ...

