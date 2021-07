Melandri: 'Non credo alle dimissioni di Viñales. Rossi? Per me il Principe lo pretende sulla Ducati nel 2022' (Di mercoledì 14 luglio 2021) un Marco Melandri spumeggiante, quello che è ospite di Paolo Ianieri e Zoran Filicic nella puntata di questa settimana di MotoG - Podcast, il talk della Gazzetta dello Sport dedicato al mondo della moto. L'ex campione del mondo della 250 e vice iridato MotoGP, oggi commentatore tecnico del Motomondiale su Dazn ('Non esprimo giudizi, ma racconto ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 luglio 2021) un Marcospumeggiante, quello che è ospite di Paolo Ianieri e Zoran Filicic nella puntata di questa settimana di MotoG - Podcast, il talk della Gazzetta dello Sport dedicato al mondo della moto. L'ex campione del mondo della 250 e vice iridato MotoGP, oggi commentatore tecnico del Motomondiale su Dazn ('Non esprimo giudizi, ma racconto ...

Advertising

travan28 : @Giandom84354994 @pier2856 ...ricordo alla Melandri, che i vaccinati possono ugualmente trasmettere e contrarre l'i… - Lilliluna9 : @GioMelandri @Museo_MAXXI @MiC_Italia @HUMANFdn @SIAita_ Idee, poi, Melandri, non sparare alto, quelle deformità ch… - laViscontina : @pantycat @l_angiolini Ieri non hanno fatto più di quello che si vide pure nel 2006 con Prodi-Melandri o ad ogni Ol… - padanianb : @chiccotesta Hanno imparato da Veltroni e dalla Melandri nel 2006, anche se non c'erano i social riuscivamo ad aver… - AngeloRughetti : RT @AgenziaAREL: Inizia il seminario 'Non solo #Pil, investimenti che creano valore aggiunto nelle comunità' con @EnricoLetta, @mariannamad… -