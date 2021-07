Medtronic | nuovo ' pacemaker' cerebrale anti-Parkinson

Advertising

C'è anche l' Ospedale di Bergamo tra i centri italiani in cui sono stati eseguiti i primi impianti di elettrocateteri direzionali con il nuovo sistema SenSight™, sviluppato da Medtronic per la gestione dei disturbi del movimento nella terapia di stimolazione cerebrale profonda. Il Papa Giovanni è il primo ospedale lombardo ad aver impiantato un elettrocatetere direzionale con il nuovo sistema SenSight, sviluppato da Medtronic, per la gestione dei disturbi del movimento nella terapia di stimolazione cerebrale profonda. Inoltre, è la prima struttura in Italia ad aver eseguito ...

Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Si chiama SenSight* ed è un 'pacemaker' anti-Parkinson, un sistema di elettrocateteri direzionali sviluppato da Medtronic per la terapia di stimolazione cerebrale ...