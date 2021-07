Mazza da baseball nel baule. Denunciato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una Mazza da baseball e una serie di attrezzi atti allo scasso nascosti in una borsa nel baule dell'auto. Un 27enne albanese , F. L., domiciliato a Cremona, è stato Denunciato dai carabinieri del ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Unadae una serie di attrezzi atti allo scasso nascosti in una borsa neldell'auto. Un 27enne albanese , F. L., domiciliato a Cremona, è statodai carabinieri del ...

