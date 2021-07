Matteo Renzi, la madre Laura Bovoli assolta dall’accusa di bancarotta fraudolenta a Cuneo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laura Bovoli, madre dell’ex premier Matteo Renzi, è stata assolta dal tribunale di Cuneo dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta documentale per il fallimento di una società cuneese, la Direkta srl, che si occupava della diffusione di materiale pubblicitario della grande distribuzione. La decisione è arrivata dopo un’ora di Camera di consiglio. Bovoli non era presente in aula. La Direkta è fallita nel 2012, quando la madre dell’ex premier era alla guida della “Eventi6” di Rignano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021)dell’ex premier, è statadal tribunale didi concorso indocumentale per il fallimento di una società cuneese, la Direkta srl, che si occupava della diffusione di materiale pubblicitario della grande distribuzione. La decisione è arrivata dopo un’ora di Camera di consiglio.non era presente in aula. La Direkta è fallita nel 2012, quando ladell’ex premier era alla guida della “Eventi6” di Rignano ...

