Matteo Pessina e l’ultima lettera agli Azzurri | “Ringrazio tutti | soprattutto gli italiani”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il calciatore dell’Atalanta ha chiuso il suo “diario di bordo” E pensare chenon era nemmeno stato inserito nella lista dei 26che avrebbero dovuto prendere parte a Euro 2020. Poi, l’infortunio di Stefano Sensi ha costretto Roberto Mancini a rivedere i suoi piani e a convocare, in extremis, il calciatore di Monza in forza all‘Atalanta. Il classe 1997 ha dato il suo contributo con due reti, contro Galles e Austria. Non solo,ha anche tenuto una sorta di diario di bordo raccontando l’esperienza europea. Leggi anche: Europei, la rivincita di: dall’esclusione alla rete ...

L'ultimo capitolo, il quinto dell'avventura azzurra, ha chiuso il diario di bordo del monzese Matteo Pessina agli Europei di calcio. In un lungo post su Instagram il centrocampista campione di Euro 2020 con l'Italia ha ripercorso le ultime ore dopo la vittoria di Wembley. "Ieri è stato un ... Un lungo pensiero per concludere l'avventura di Euro 2020: Matteo Pessina ha pubblicato su Instragram una lista di ringraziamenti. L'ultimo capitolo, il quinto dell'avventura azzurra, ha chiuso il dia ...