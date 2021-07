Matrimonio Bernardeschi, Sarah Nile (che baciò la sposa): 'Troppe volte ho taciuto'. E pubblica gli sms con Veronica (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo sfogo su Instagram dopo le domande dei follower sul perché l'amica di Veronica Ciardi non è stata invitata.: 'Io sono luce, tu tenebre e bugie' Ieri le nozze al duomo di ... Leggi su today (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo sfogo su Instagram dopo le domande dei follower sul perché l'amica diCiardi non è stata invitata.: 'Io sono luce, tu tenebre e bugie' Ieri le nozze al duomo di ...

Advertising

SaraMeini : #Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’i… - forumJuventus : Sobrietà dal matrimonio di #Bernardeschi ?? - FBiasin : Comunque è doveroso rispettare la scelta di #Bernardeschi che per il suo matrimonio ha scelto di fare una cosa rise… - giuxgoldenn : se non avrò un matrimonio come quello di bernardeschi, io non mi sposo. - ludylanobrien : RT @lastgiuli: foto inedite della nazionale al matrimonio di bernardeschi dopo tre giorni di hangover -