Martina Franca | Estensioni Eco Music Festival si parte il 15 luglio e chi vorrà andare in auto, la pagherà cara Presentato ufficialmente il festival ecosostenibile che inizierà giovedì con un concerto a pedali al Parco Ortolini. Per l'occasione ci saranno delle navette a disposizione per raggiungere la venue (Di mercoledì 14 luglio 2021) inizierà con un concerto a pedali la prima edizione di Estensioni, il primo eco-festival della Valle d'Itria. giovedì 15 luglio, presso il Parco di Ortolini, si esibiranno i Magasin du Café. Il concerto sarà il primo dei tre che vedranno altrettanti artisti in altrettanti significativi spazi verdi di Martina Franca: il 12 agosto Ludovico Einaudi alle Pianelle e il 26 agosto il 40 Fingers presso la masseria Palesi. La dimensione ecologica del ...

