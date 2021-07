Marotta: “Il campionato lo vince sempre la migliore, la Champions è legata a dettagli” (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a margine del sorteggio del calendario di Serie A 2021-22. Queste le sue parole a DAZN: “Esordio a San Siro? Bello, speriamo sia con i tifosi. La stagione ha sempre delle favorite, ma ci sono le outsiders come sempre e il campionato è lunghissimo. La Champions è legata alle circostanze, nel campionato invece vince sempre la migliore”. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe, ha parlato a margine del sorteggio del calendario di Serie A 2021-22. Queste le sue parole a DAZN: “Esordio a San Siro? Bello, speriamo sia con i tifosi. La stagione hadelle favorite, ma ci sono le outsiders comee ilè lunghissimo. Laalle circostanze, nelinvecela”. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

