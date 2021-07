Marini (Acoi): ‘Si torni in ospedale, ritardo in ripresa cure incide su risultati’ (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Se si chiede di tornare in discoteca, non capisco perché non si può chiedere di tornare in ospedale”. Lo ha detto Pierluigi Marini, presidente di Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani), durante un incontro online per la presentazione di ‘La mia salute non può aspettare’, campagna di sensibilizzazione promossa da Johnson&Johnson Medical Italia per fornire ai cittadini gli strumenti per ritrovare la fiducia nella sicurezza degli ospedali e favorire il ritorno ai percorsi di cura, ripristinando visite, screening e interventi interrotti dalla pandemia. “I pazienti sono disorientati anche da un’informazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Se si chiede di tornare in discoteca, non capisco perché non si può chiedere di tornare in”. Lo ha detto Pierluigi, presidente di(Associazione chirurghi ospedalieri italiani), durante un incontro online per la presentazione di ‘La mia salute non può aspettare’, campagna di sensibilizzazione promossa da Johnson&Johnson Medical Italia per fornire ai cittadini gli strumenti per ritrovare la fiducia nella sizza degli ospedali e favorire il ritorno ai percorsi di cura, ripristinando visite, screening e interventi interrotti dalla pandemia. “I pazienti sono disorientati anche da un’informazione ...

