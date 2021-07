Maria De Filippi, un’estate in ‘work in progress’: sole e mare, ma occhi sempre puntati su Temptation Island [FOTO] (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo un anno televisivo così produttivo ed intenso, Maria De Filippi, Regina di Canale 5, si è concessa una brevissima vacanza a Santa Margherita di Pula, Cagliari; durante una pausa dalle registrazioni di Temptation Island. Come precisa il settimanale Chi, che l’ha raggiunta sulla spiaggia accanto al villaggio dove viene girato il programma condotto da Filippo … L'articolo Maria De Filippi, un’estate in ‘work in progress’: sole e mare, ma occhi sempre ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo un anno televisivo così produttivo ed intenso,De, Regina di Canale 5, si è concessa una brevissima vacanza a Santa Margherita di Pula, Cagliari; durante una pausa dalle registrazioni di. Come precisa il settimanale Chi, che l’ha raggiunta sulla spiaggia accanto al villaggio dove viene girato il programma condotto da Filippo … L'articoloDeinin, ma...

