Marco trovato morto nel fondo della piscina: mistero nell'hotel abbandonato (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stato rinvenuto privo di vita, nel tardo pomeriggio di lunedì 12 luglio, sul fondo della piscina esterna dell'hotel Firenze di via Valerio Flacco ad Abano Terme (Padova) , da tempo chiuso e al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) È stato rinvenuto privo di vita, nel tardo pomeriggio di lunedì 12 luglio, sulesterna dell'Firenze di via Valerio Flacco ad Abano Terme (Padova) , da tempo chiuso e al ...

Advertising

msn_italia : Abano Terme: Marco trovato morto nel fondo della piscina, mistero nell'hotel abbandonato - Marco_da_Zena : RT @OIPAonlus: Trovato abbandonato in un campo, in bilico tra la vita e la morte, Lucky, gattino di due mesi, ora è fuori pericolo, ma non… - marco_bragazzi : RT @illusioneottica: #Renzi #RenziFaiSchifo #referendumgiustizia Alcune NOTIZIE, nonostante SI CERCHI DI NASCONDERLE, non possono ESSERE T… - 1nessuno100mil2 : @shtuiothashuvot @marco_heffler Hai trovato il luogo giusto allora - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Manager trovato cadavere nella piscina dell'hotel chiuso: mistero sulle ultime ore di vita di Marco -