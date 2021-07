Marco Frey | I Fondi prendano coscienza delle conseguenze sociali delle loro decisioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Nell’arco di pochi giorni due aziende italiane hanno chiuso i cancelli lasciando a casa quasi seicento lavoratori. I licenziamenti di massa decisi dalla Giannetti Ruote in Brianza (152 operai) e dalla Gkn a Campi Bisenzio (422 operai) hanno riportato al centro della agenda politica e mediatica la grande questione industriale in un settore attraversato anche piuttosto rapidamente da una transizione tecnologica, quello dell’automotive e di riflesso della sua componentistica. Ma a unire le due imprese, la prima produttrice di cerchi in acciaio per veicoli commerciali, la seconda di semiassi e giunti omocinetici, non è solo il comparto di riferimento quanto piuttosto l’assetto proprietario. ...