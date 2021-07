Manifestazioni in Francia contro l’obbligo del green pass. Ma un milione di francesi prenota il vaccino (Di mercoledì 14 luglio 2021) Manifestazioni si sono svolte a Parigi e in tutta la Francia contro l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. E contro la richiesta del green pass per accedere a diversi locali pubblici. E’ stato il presidente Macron, lunedì sera, ad annunciare le nuove misure. Macron ha detto che per scongiurare una possibile quarta ondata si introduce l’obbligo di mostrare il pass sanitario già da inizio agosto per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021)si sono svolte a Parigi e in tutta lavaccinale per il personale sanitario. Ela richiesta delper accedere a diversi locali pubblici. E’ stato il presidente Macron, lunedì sera, ad annunciare le nuove misure. Macron ha detto che per scongiurare una possibile quarta ondata si introducedi mostrare ilsanitario già da inizio agosto per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche della ...

Advertising

susy19711 : RT @RadioSavana: Francia (Parigi), Macron reprime con la forza le manifestazioni di protesta contro passaporto vaccinale. La libertà non va… - robertalerici : @fanpage Bisognerà vedere che effetto sortiranno tutte le manifestazioni di protesta in corso da oggi e per tutta l… - CarlottaMarche7 : RT @GuidoDeMartini: ????FRANCIA???? Arrivano decine di video relativi alle manifestazioni di protesta, non sempre pacifiche, contro l’imposizio… - Silvioilmacca : RT @GuidoDeMartini: ????FRANCIA???? Arrivano decine di video relativi alle manifestazioni di protesta, non sempre pacifiche, contro l’imposizio… - Ppr_11 : RT @RadioSavana: Francia (Parigi), Macron reprime con la forza le manifestazioni di protesta contro passaporto vaccinale. La libertà non va… -