Mancini | retroscena sconvolgente da Euro 2020 | Cos' ha ripetuto ai giocatori prima della partita Tsunami azzurro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il miracolo Italia potrebbe non essere finito a Wembley. Il ct Roberto, arteficevittoria azzurra ad, ci crede davvero e l'ha confidato ai suoiancorafinalissima contro l'Inghilterra di domenica sera. In queste ore di giubilo stanno filtrando decine di ricostruzioni e "frasi rubate" al mister, fenomenale nel caricare i suoidei big match senza farli bloccare dalla tensione e dalle aspettative. Repubblica ricorda come davanti alla lavagna, per spiegare la ...