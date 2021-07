Manchester United | Rashford sarà operato alla spalla | tre mesi di stop

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Problemaspper Marcus. L’attaccante deldovrà operarsi a causa di un infortunio che si trascina da metà della scorsa stagione e che potrebbe aggravarsi visto che le terapie conservative non avrebbero dato i risultati sperati. L’operazione è prevista per fine mese, e il calciatorecostretto a rimanese fermo per tre. SportFace.

Scontri nei quali è rimasto coinvolto e ferito anche il padre del difensore inglese, capitano delHarry Maguire. La UEFA ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, e il difensore dei ...Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'ex Cagliari sarebbe finito nel mirino die soprattutto del Liverpool. Jurgen Klopp lo avrebbe individuato come l'obiettivo principale ...Problema alla spalla per Marcus Rashford. L'attaccante del Manchester United dovrà operarsi a causa di un infortunio che si trascina da metà della scorsa stagione ...Il centrocampista dell'Inter sarebbe però inamovibile per il modulo di Inzaghi, in uscita Dalbert, Nainggolan e Sensi ...