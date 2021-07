Maltempo, aereo danneggiato dalla grandinata mentre sorvola il Lago d'Orta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un aereo gravemente danneggiato dalla grandine mentre sorvolava il Lago d'Orta. E' quello che è successo ieri, martedì 13 luglio, al Boeing 77 di Emirates diretto a New York, colpito, subito dopo il ... Leggi su novaratoday (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ungravementegrandineva ild'. E' quello che è successo ieri, martedì 13 luglio, al Boeing 77 di Emirates diretto a New York, colpito, subito dopo il ...

Advertising

greenMe_it : Grandine: dopo aver bucato l’aereo a Malpensa, è allerta anche oggi per tempeste di ghiaccio - annamariamoscar : Grandine: dopo aver bucato l’aereo a Malpensa, è allerta anche oggi per tempeste di ghiaccio - IngemiDaniele : RT @TgrRai: In Piemonte si contano i danni per il #maltempo di ieri. Un aereo della Emirates che sorvolava il Novarese è dovuto rientrare a… - TgrRai : In Piemonte si contano i danni per il #maltempo di ieri. Un aereo della Emirates che sorvolava il Novarese è dovuto… - infoitinterno : Maltempo, aereo danneggiato dalla grandinata mentre sorvola il Lago d'Orta -