Malpensa, Boeing costretto all’atterraggio di emergenza a causa della grandine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Troppa grandine il Lombardia, così, ieri, un Boeing della compagnia Emirates è stato costretto a rientrare all’aeroporto di Malpensa con un volo di emergenza. Ad annunciarlo l’account Twitter dell’aeroporto, che ha mostrato le immagini del Boeing danneggiato: la grandine ha colpito alcuni vetri e parte della fusoliera. Il grave subito dal 777 di #Emirates dopo decollo da #Malpensa, volo #EK205 dopo circa 90' dal decollo è rientrato a Malpensa sulla pista 35LVery #hailstorm #B777 from MXP to JFK, returned ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Troppail Lombardia, così, ieri, uncompagnia Emirates è statoa rientrare all’aeroporto dicon un volo di. Ad annunciarlo l’account Twitter dell’aeroporto, che ha mostrato le immagini deldanneggiato: laha colpito alcuni vetri e partefusoliera. Il grave subito dal 777 di #Emirates dopo decollo da #, volo #EK205 dopo circa 90' dal decollo è rientrato asulla pista 35LVery #hailstorm #B777 from MXP to JFK, returned ...

Advertising

Corriere : Tempesta di grandine, atterraggio d’emergenza per un Boeing a Malpensa. Era diretto a New York - repubblica : Malpensa, atterraggio di emergenza per Boeing danneggiato dalla grandine subito dopo il decollo - Corriere : Tempesta di grandine, atterraggio d’emergenza per un Boeing a Malpensa. Era diretto a N... - lucio22673283 : Grandine a Malpensa, atterraggio d'emergenza per un Boeing - blogsicilia : #notizie #sicilia Boeing colpito da tempesta di grandine, atterraggio d'emergenza (FOTO) - -