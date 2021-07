Madre e figlia uccise a Siracusa: fermato un 38enne, 'Le ha uccise lui'. Caccia ai possibili complici (Di mercoledì 14 luglio 2021) Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Francesca Oliva , 89 anni, e della figlia Lucia Marino , di 56: i carabinieri del comando provinciale di , su disposizione della Procura, hanno fermato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Francesca Oliva , 89 anni, e dellaLucia Marino , di 56: i carabinieri del comando provinciale di , su disposizione della Procura, hanno...

Advertising

petulo72 : Ladro il padre ladra la madre ladra la figlia, ladro anche il cognato era ladra tutta la famiglia dei ladron.. Fat… - rep_palermo : Siracusa, un fermo per l'omicidio di madre e figlia [aggiornamento delle 16:54] - RadioVoceVicina : Lentini, svolta nel giallo delle donne, madre e figlia, trovate morte: un fermo per omicidio e occultamento di cada… - Marco_antifa : RT @tsmellony: Suha Jarrar, figlia dell'attivista Khalida Jarrar, è stata tumulata ieri. La madre, detenuta nelle carceri israeliane, non h… - NewSicilia : Ecco tutte le informazioni che hanno portato al fermo del 38enne a #Lentini: i dettagli e i dubbi sulla morte di ma… -