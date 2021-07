“Ma lui?! Siete bellissimi insieme”. Matilde Gioli non è più single. A sorpresa presenta il nuovo fidanzato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Matilde Gioli è una nota attrice: al fianco di Luca Argentero ha recitato nella fiction Doc Nelle tue mani e ha interpretato il ruolo della dottoressa Giulia Giordano. In una recente intervista a Verissimo parlando dell’amore aveva raccontato a Silvia Toffanin: “In questo momento sono sola, sto vivendo tanto tempo a contatto con gli animali e la natura. Quando non lavoro passo le mie giornate in maneggio con i cavalli, ed è una dimensione che mi sta facendo tanto bene”. L’attrice, parlando del suo uomo ideale, aveva poi aggiunto: “Io sono una persona a cui piace stare in compagnia; non sono una solitaria. Mi sto godendo questo momento, perché mi serve ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)è una nota attrice: al fianco di Luca Argentero ha recitato nella fiction Doc Nelle tue mani e ha interpretato il ruolo della dottoressa Giulia Giordano. In una recente intervista a Verissimo parlando dell’amore aveva raccontato a Silvia Toffanin: “In questo momento sono sola, sto vivendo tanto tempo a contatto con gli animali e la natura. Quando non lavoro passo le mie giornate in maneggio con i cavalli, ed è una dimensione che mi sta facendo tanto bene”. L’attrice, parlando del suo uomo ideale, aveva poi aggiunto: “Io sono una persona a cui piace stare in compagnia; non sono una solitaria. Mi sto godendo questo momento, perché mi serve ...

