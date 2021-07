Luis Enrique e gli inglesi: due modi diversi di vivere la sconfitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continua a far discutere l’atteggiamento degli inglesi dopo la sconfitta con l’Italia: ben diverso da quello elegante e signorile di Luis Enrique Signori si nasce, vero Luis Enrique? Non servirebbe nemmeno scomodare Totò per evidenziare le differenze stilistiche con chi ha dimostrato colossali limiti in termini di sportività e rispetto. Non si placano infatti le polemiche su quanto visto domenica sera durante la premiazione di Euro 2020. Buona parte dei giocatori inglesi ha infatti immediatamente levato dal collo la medaglia del secondo posto, scatenando proteste e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continua a far discutere l’atteggiamento deglidopo lacon l’Italia: ben diverso da quello elegante e signorile diSignori si nasce, vero? Non servirebbe nemmeno scomodare Totò per evidenziare le differenze stilistiche con chi ha dimostrato colossali limiti in termini di sportività e rispetto. Non si placano infatti le polemiche su quanto visto domenica sera durante la premiazione di Euro 2020. Buona parte dei giocatoriha infatti immediatamente levato dal collo la medaglia del secondo posto, scatenando proteste e ...

