Luis Alberto raggiunge la Lazio in ritiro: caso rientrato? Le ultime (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi, Luis Alberto è tornato in Italia. Dopo aver fatto tappa a Roma, lo spagnolo è ad Auronzo In casa Lazio tiene banco il caso Luis Alberto, che ha nei giorni scorsi ha disertato le visite mediche e il raduno, posticipando il suo arrivo ad Auronzo. Lo spagnolo è tornato oggi a Roma dove ha avuto un confronto con Tare, in serata il Mago è stato poi avvistato in ritiro. Il suo futuro resta un rebus, la permanenza è fortemente in bilico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

