Lufthansa abbandona il saluto con “signore e signori”: ecco come verranno accolti i passeggeri a bordo (Di mercoledì 14 luglio 2021) La principale compagnia aerea tedesca Lufthansa ha deciso di essere una pioniera nel suo campo per quanto riguarda la neutralità di genere, adottando un linguaggio che risulti il più possibile inclusivo e aperto, abbandonando ogni possibilità di discriminazione. Un gesto, questo, che ben si concilia con le battaglie sul linguaggio che sempre più spesso animano anche la nostra quotidianità: basti pensare al diffuso simbolo dell’asterisco nelle desinenze di sostantivi e aggettivi per appiattire le differenze di genere, senza escludere nessuno. Il terreno è davvero sdrucciolevole e divisivo: da un lato, questo genere di proposte incontra il favore delle ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) La principale compagnia aerea tedescaha deciso di essere una pioniera nel suo campo per quanto riguarda la neutralità di genere, adottando un linguaggio che risulti il più possibile inclusivo e aperto,ndo ogni possibilità di discriminazione. Un gesto, questo, che ben si concilia con le battaglie sul linguaggio che sempre più spesso animano anche la nostra quotidianità: basti pensare al diffuso simbolo dell’asterisco nelle desinenze di sostantivi e aggettivi per appiattire le differenze di genere, senza escludere nessuno. Il terreno è davvero sdrucciolevole e divisivo: da un lato, questo genere di proposte incontra il favore delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Lufthansa abbandona Non solo Lufthansa: così le grandi aziende cedono al politcally correct ilGiornale.it Lufthansa, addio a "signori e signore": la teoria gender sbarca anche in cielo LAMPI DEL PENSIERO di DIEGO FUSARO| Siamo al cospetto delle nuove rivoluzioni ortografiche e delle inedite riforme della new left liberista ...

