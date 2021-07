Lozano | positivo l’esito degli esami neurologici

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Nessun problema neurologico, per Hirving, dopo il tremendo impatto di quattro giorni fa che gli ha procurato un infortunio alla testa durante la Gold Cup. La buona notizia è stata comunicata dalla Federcalcio messicana con una nota ufficiale. La Direzione Generale dello Sport informa che il giocatore Hirvingha concluso il suo ritiro con la nazionale messicana a Dallas, in Texas, dopo che sono stati effettuati gli studipertinenti che hanno dato esito favorevole, in seguito all’infortunio che ha riportato sabato scorso al sopracciglio sinistro il 10 luglio durante la partita contro Trinidad & ...