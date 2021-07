Love is in the air: Serkan come 007: salta fuori la verità? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Anticipazioni su “Love is in the Air”: nelle nuove puntate Serkan indagherà sul conto di Efe come 007. Ecco cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 La serie televisiva turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5, ossia Love is in the Air racconta le vicende di Eda Y?ld?z, ragazza che proviene da una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Anticipazioni su “is in the Air”: nelle nuove puntateindagherà sul conto di Efe007. Ecco cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 La serie televisiva turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5, ossiais in the Air racconta le vicende di Eda Y?ld?z, ragazza che proviene da una L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - VanityFairIt : Per il red carpet di «Aline, The Voice of Love» va in scena l'eleganza. Isabelle Huppert è la più affascinante. Tut… - fIordeluna : vabbè fatto sta che ho pianto sul serio that's why most of the time li 'evito', però a volte non ce la faccio e dev… - bazzestrane : raga ma buona giornata per la visibilità delle persone non-binary!!!!!!!! i love you all to the moon and back - HotmaMomi : Ho scoperto il brano The Glow Of Love di Change grazie a @Shazam. -