Love is in the air, le anticipazioni del 15 luglio: Serkan rischia la vita (Di mercoledì 14 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata 15 luglio. Serkan sta molto male, rischia la vita. Eda è in partenza per l’Italia. Eda e Serkan sotto la pioggia (Love is in the air)Serkan non riesce a fare una scelta: Eda o Selin? L’architetto deve capire una volta per tutte chi è la donna della sua vita, chi è la donna che vuole sposare. La sua ex è pronta rompere il fidanzamento con il futuro marito Ferit se ci fosse anche solo una remota speranza di tornare insieme, ma il Bolat non riesce a rispondere alla sua ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 14 luglio 2021)is in the air: prossima puntata 15sta molto male,la. Eda è in partenza per l’Italia. Eda esotto la pioggia (is in the air)non riesce a fare una scelta: Eda o Selin? L’architetto deve capire una volta per tutte chi è la donna della sua, chi è la donna che vuole sposare. La sua ex è pronta rompere il fidanzamento con il futuro marito Ferit se ci fosse anche solo una remota speranza di tornare insieme, ma il Bolat non riesce a rispondere alla sua ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Il giorno atteso sei anni è arrivato: Melli e Milano un amore che ha battuto il tempo e la lontananza?… - zazoomblog : Love is in the Air Anticipazioni dal 19 al 23 luglio 2021: Ferit lascia Selin allaltare! - #Anticipazioni #luglio… - Itadori08054046 : @SARC0PHAGUS AHHAHSHAHAHSHSHAHAHAA I LOVE YOU TO THE MAX - cmqpertina : @100kgdicarote @maleficagnes Love is in the air è doppiata, sck è quella originale - maleficagnes : A ME LOVE IS IN THE AIR NON È PIACIUTO, OK? -