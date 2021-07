Love is in the air, anticipazioni: la notte da incubo di Serkan a sognare Eda (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mentre Selin sembra essere veramente disposta ad abbandonare l’idea del matrimonio con Ferit, la zia di Eda ha bisogno di un prestito per poter pagare l’ultimo anno di università alla nipote. Eda comunque non dovrà sapere nulla. Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di Love is in the air che andrà in onda domani giovedì 15 luglio 2021. La notizia delle nozze di Selin ha smosso non pochi problemi, ansie e conseguenze nella vita dei nostri protagonisti. Eda, invece, sarà ormai pronta per partire direzione Italia… Love is in the air, anticipazioni: la trama ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mentre Selin sembra essere veramente disposta ad abbandonare l’idea del matrimonio con Ferit, la zia di Eda ha bisogno di un prestito per poter pagare l’ultimo anno di università alla nipote. Eda comunque non dovrà sapere nulla. Che cosa accadrà arrivati fino a qui? Lo scopriamo subito con ledella nuova puntata diis in the air che andrà in onda domani giovedì 15 luglio 2021. La notizia delle nozze di Selin ha smosso non pochi problemi, ansie e conseguenze nella vita dei nostri protagonisti. Eda, invece, sarà ormai pronta per partire direzione Italia…is in the air,: la trama ...

